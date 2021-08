In Kleinbautzen in der Gemeinde Malschwitz im Landkreis Bautzen ist am Dienstagmorgen ein vierjähriger Junge bei einem Wohnhausbrand schwer verletzt worden. Eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz bestätigte MDR SACHSEN, das Kind sei auf der Flucht vor dem Feuer aus dem zweiten Stock des Mehrfamilienhauses gesprungen. Die Eltern des Jungen sowie zwei Geschwister konnten sich demnach über das Treppenhaus in Sicherheit bringen. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht.