Die Bautzner Polizei sucht seit dem 17. September nach einem zwölfjährigen Jungen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, verließ Amir Hussain Ebrahimi vergangenen Freitag sein gewohntes Umfeld in der Juri-Gagarin-Straße in Bautzen am Vormittag und wurde seitdem nicht mehr gesehen.