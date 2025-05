Der Countdown läuft in Kamenz und das schon seit dem 22. Oktober 2022. Da waren es noch genau 800 Tage bis zum Stadtjubiläum. Jetzt sind es nur noch ein paar Stunden. Oberbürgermeister Roland Danz ist in "absoluter Vorfreude", wie er sagt. An diesem Freitag 18 Uhr wird das Stadtoberhaupt das Festwochenende eröffnen: mit Festrede und Fassbieranstich, so wie man das als Oberbürgermeister zu solch einem Anlass eben macht.