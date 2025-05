Seit Freitagabend wird in Kamenz das 800-jährige Stadtjubiläum gefeiert. 800 Tage lang hat die Stadt auf diesen Tag hingearbeitet, der Startschuss für den Countdown zum Jubiläum fiel am 22. Oktober 2022. Oberbürgermeister Roland Dantz war kurz vor der Eröffnung in "absoluter Vorfreude", wie er sagte. Am Freitag 18 Uhr hat das Stadtoberhaupt das Festwochenende dann endlich eröffnet. Mit Festrede und Fassbieranstich, so wie man das als Oberbürgermeister zu solch einem Anlass eben macht.