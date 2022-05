In einem Schulungsraum in Kamenz hat sich eine hochkarätige Truppe versammelt. Jede Wirtschaftsförderung wäre vor Freude in die Luft gesprungen, wenn sie die Teilnehmerliste gesehen hätte. Dem Kamenzer Netzwerk 3D-AERO, das auf dem Verkehrslandeplatz das Kompetenzzentrum für autonomes Fliegen betreibt, ist es gelungen, Professoren oder Vertreter aus sieben Technischen Universitäten, Spezialisten der Luft- und Raumfahrt sowie Techniker aus neun Bundesländern in die Oberlausitz zu locken. Ein Zaungast sagte am Rande des Treffens: "So eine Truppe hätte ich in einem noblen Kongresshotel erwartet, aber nicht in einem schmucklosen kleinen Schulungsraum bei Wasser und Apfelschorle."