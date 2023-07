"Dieser Fall ist einmalig", sagt Sporthistoriker Udo Muras. Er hat aufgedeckt, dass ein Fußball-Nationalspieler aus Hoyerswerda gar keiner war. Eine Mischung aus Pleiten, Pech und Pannen brachte Angreifer Karl Joppich in den Dreißiger Jahren zur unfreiwilligen Ehre. Die er selbst sogar verhindern wollte. Anlässlich des 1000. Fußball-Länderspiels gegen die Ukraine recherchierte der "Welt-"Autor und DFB-Mitarbeiter Muras zu Namen und Zahlen der Nationalelf-Geschichte. Und erinnerte sich an den kuriosen Fall eines Akteurs, der ein- und wieder ausgewechselt worden war: Karl Joppich. Zuerst hatten " Die Welt " und " 11Freunde " über den falschen Nationalspieler aus Sachsen berichtet.

Den Stein ins Rollen brachte die Betriebsversammlung des Magazins "Kicker". Deshalb konnte kein eigener Redakteur zum Länderspiel Ungarn - Deutschland (2:1) am 30. Oktober 1932 in Budapest geschickt werden. Der Ersatz war der freie Mitarbeiter M.F. Leuthe.

Der kennt den erstmals nominierten Karl Joppich offenbar nicht. Der Stürmer des Hoyerswerdaer SV 1919 war nach starken Leistungen in der damaligen Südostauswahl von Bundestrainer Otto Nerz ins Aufgebot berufen worden, erklärt Muras. Unter anderem habe Joppich zuvor vor den Augen von Nerz gegen die Westauswahl geglänzt. In Budapest war er dann als Ersatzspieler für die Nationalmannschaft vorgesehen. Das bedeutete nur minimale Einsatzchancen. Denn: Im Gegensatz zu heute waren Wechsel damals verpönt.

Nach einer halben Stunde verletzte sich der Fürther Ludwig Leinberger. Es existieren Fotos, die zeigen, wie er von einem Betreuer gestützt das Feld verlässt. Joppich machte sich warm. Der "Kicker" schrieb damals: "Er stürzte schwer und musste für etwa fünf Minuten durch Joppich, einen anscheinend ganz farblosen Spieler, ersetzt werden." Diese Info war offensichtlich falsch. Denn rund eine Woche nach der Partie schrieb Joppich, ein gelernter Kaufmann und ein offensichtlich untadeliger Sportsmann, dem "Kicker" selbst. Die Redaktion gab es in der Ausgabe vom 8. November 1932 wider: "Der als Ersatzmann mitgereiste Spieler Karl Joppich aus Hoyerswerda bittet uns zu berücksichtigen, dass er für den vorübergehend ausgeschiedenen Leinberger n i c h t eingesprungen (ist). Damit wird auch jede Kritik hinfällig."

Karl Joppich wandte sich per Leserbrief an den "Kicker" und dementierte seine Einwechslung beim Länderspiel gegen Ungarn.

So weit so gut. Auch in der damaligen Heimatzeitung war kein Einsatz vermerkt worden, bestätigt Karolin Hirschauer vom Hoyerswerdaer Stadtarchiv MDR SACHSEN.

Erst nach einem Leserbrief aus Bernsdorf am 5. April 1938 geht es wieder um Joppichs Nationalelf-Karriere. Ein Leser aus Sachsen bemängelt, dass Joppich im 1937 erstmals erschienen Kicker-Almanach nicht bei der Nationalspieler-Liste aufgeführt werde, erklärt Historiker Muras. Der Kicker habe daraufhin einen Einsatz von "etwas mehr als fünf Minuten" bestätigt und vorgeschlagen, Joppich offiziell "in die Liste der deutschen Internationalen" aufzunehmen - ohne den Leserbrief von Joppich zu berücksichtigen. Der kurze Einsatz dürfe "kein Hindernisgrund sein", hieß es damals.

Rund ein Jahr später, am 28. März 1939, kommt ein weiterer Leserbrief, rekonstruiert Muras. Diesmal aus Guben in der Niederlausitz: "Ob man in Sachen Joppich schon etwas vom DFB gehört habe?" Der Kicker schaut im Fußballjahrbuch nach, das "Carl Koppehel, der Pressewart des Reichsfachamts Fußball, wieder mit bekanntem Geschick zusammengestellt hat", so der Kicker. Und weiter: "Wir freuen uns, unseren Lesern aus Hoyerswerda mitteilen zu können, dass Joppich nunmehr auch amtlich als Nationalspieler geführt wird." Von da an ist Karl Joppich zum zweiten Mal Nationalakteur. Und der DFB hat ihn auf seiner offiziellen Liste.