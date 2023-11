Für die Bernsdorfer Karnevalisten ist der 11. November der Höhepunkt des Jahres.

Neben der Funkengarde treiben es auch Männerballett und Männergarde närrisch.

Wer das Prinzenpaar ist, bleibt bis zum 11. November streng geheim.

Markus Neumann steht mit einer blau geblümten Kittelschürze und falschem Busen auf der Bühne im Saal des "Grünen Waldes". In dem Bernsdorfer Vereinshaus feiert der Bernsdorfer Karnvalsclub (BKC) am 11. November den Auftakt der Faschingssaison.

Neumann ist seit vielen Jahren Chef des BKC. Gerade läuft eine Probe für das diesjährige Programm. Vor ihm räkeln sich an zwei Stangen Tänzerinnen zu dröhnender Musik. Ein Hinweis darauf, dass es in diesem Jahr im Vereinshaus hoch hergehen wird, schließlich heißt das Motto: "Ohne heißes Höschen gibt es kein Dornröschen".

Vereinshaus als frivoles Etablissement?

Denn der BKC hat sich über die Zukunft des Vereinshauses seine närrischen Gedanken gemacht, weil zum Ende des Jahres tatsächlich der Gaststättenbetreiber aufhört. Was wäre, wenn der neue Nutzer daraus ein frivoles Etablissement machen würde? "Er stellt aber schnell fest, dass das in Bernsdorf nicht das Richtige ist und schwenkt am Ende auf seriöse Unterhaltung um", erklärt Markus Neumann mit einem Augenzwinkern. Dass dabei trotzdem alle ihren Spaß haben, dafür sorgen die knapp 80 jungen und alten Karnevalisten des BKC.

Bildrechte: MDR/Viola Simank

Vorbereitung auf den Höhepunkt des Jahres

Emily zum Beispiel tanzt seit zehn Jahren in der Funkengarde. Die 18-Jährige freut sich schon auf den Saisonauftakt: "Das ist das Ereignis des Jahres, auf das man hinarbeitet." Sie ist über ihre Mutter und den Kinderfasching zur Funkengarde gekommen und seitdem dabei geblieben.

Aber auch gestandenen Männern gefällt das närrische Treiben. Für sie gibt es beim BKC sogar eine marschierende Männergarde in Uniform. Schließlich ist man im ehemals preußischen Grenzgebiet. Wer es weniger militärisch mag, der geht zum Männerballett. Manche machen beides.

Bildrechte: Bernsdorfer Karneval Club

Männerballet fürs Selbstbewusstsein

So wie Toni und Manuel. Wie aber kommt man von der Männergarde auch ins Männerballett? "Ich wurde an einem Abend überzeugt", erzählt Toni lachend. Am Anfang sei es ein bisschen Überwindung, aber man gewöhne sich dran: "Das wird von Jahr zu Jahr besser." Die Herren treten zum Weiberfasching vor 300 Frauen auf.

"Wenn man im Männerballett ist, stärkt das auch das Selbstbewusstsein", findet Manuel. Dort tanze man vor vielen Leuten, dafür habe man viel trainiert. "Wenn dann der Applaus kommt, macht man das auch gerne das nächste Mal wieder." Was sie in diesem Jahr einstudieren, ist aber noch streng geheim.

Am Anfang kostet das Tanzen im Männerballet ein bisschen Überwindung, aber man gewöhnt sich dran. Das wird von Jahr zu Jahr besser. Toni Karnevalist

Keiner kennt das Prinzenpaar

So wie auch die Identität des Prinzenpaares. Die kennt bisher nur der Vereinschef. "Das bleibt auch bis zur Veranstaltung so", sagt Markus Neumann. Er ist froh, dass sich bis jetzt jedes Jahr ein Prinzenpaar gefunden hat. Andere Vereine hätten aus Mangel an Kandidaten das Prinzenpaar schon abgeschafft.

Auch in Bernsdorf ist die Suche schwierig: "Mal will bei einem Paar sie aber er nicht, mal ist es umgekehrt. Denn man steht ja als Prinzenpaar auch in der Öffentlichkeit und auf der Bühne", sagt Neumann. Außerdem sei es eine Zeitfrage, denn die Beiden müssen etliche Veranstaltungen absolvieren.

Dieses Jahr aber hat es wieder geklappt. Das Prinzenpaar kann am 11. November zum Saisonauftakt mit in den Saal einmarschieren und alle Närrinen und Narrinen mit einem dreifachen kräftigen "Helo, Helo, Helo" begrüßen.