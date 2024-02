Innerhalb kürzester Zeit sind am Montag alle Tickets für die diesjährigen Krabat-Festspiele im ostsächsischen Schwarzkollm verkauft gewesen. Ab 8 Uhr konnten Interessenten über die Internetseite der Krabat-Mühle Karten bestellen. Die Nachfrage war so groß, dass das System zusammengebrochen ist. "Obwohl wir uns auf einen Ansturm schon mit größeren Servern vorbereitet hatten, waren die 25 bis 30.000 Zugriffe in den ersten Minuten zu viel für das System", sagte der Geschäftsführer des Kulturzentrums KRABAT-Mühle e.V., Tobias Zschieschick.

Bildrechte: imago/Rainer Weisflog