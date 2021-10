Was ist denn das - der Synodale Weg? - Im Grunde handelt es sich um ein weltweites Gesprächsformat für eine strukturierte Debatte in der römisch-katholischen Kirche. Es geht um deren Zukunft und Reformthemen.

- Am 10. Oktober hatte Papst Franziskus in Rom das Ganze eröffnet. Er will in die Debatte Laien und Würdenträger aller Stufen einbeziehen.

- Drei Diskussionsstufen sind vorgesehen: zuerst in den Diözesen (wie jetzt im Bistum Dresden-Meißen), dann auf den Kontinenten und in den obersten Gremien. Abschluss ist im Herbst 2023.

- Themenvorgaben gibt es nicht. Es sollen Gespräche mit Raum fürs Nachdenken geboten werden, dazu gemeinsame Gebete und Messfeiern.



Quelle: Vatikannews