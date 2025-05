Europameisterin im Kegeln ist sie schon. Am Dienstag holte sich Josefa Hornig aus Königswartha in der Oberlausitz auch den Weltmeistertitel. In Ungarn gewann die 19-Jährige in der Kombinationen-Wertung der U19-Kegler die Goldmedaille. Auch am Tag danach kann sie ihren Erfolg noch immer nicht fassen: "Ich kann es noch gar nicht richtig verarbeiten. Es ist natürlich ein unglaubliches Gefühl, wenn man da oben steht und die Nationalhymne singt und weiß, man hat es wirklich geschafft."