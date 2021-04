Braun-gefleckte Eier des Kiebitzes in einem Bodennest. Sie werden von den Vögeln bis zu 25 Tage bebrütet, bis der Nachwuchs schlüpft. Bildrechte: Biosphärenreservat/Mario Trampenau

"Feuchte Wiesen oder Ackerland sowie Überschwemmungsflächen mit kleinen Wasserstellen, schütterer Vegetation und vielen Insekten und Würmern – das ist das, was der Kiebitz zum Leben und Brüten braucht", erklärt Yannik Otto, Naturwächter im Biosphärenreservat. Weil es immer weniger Viehweiden gebe und feuchte Ackersenken verfüllt würden, ging der Kiebitzbestand in Deutschland in den vergangenen Jahren stark zurück. In Sachsen wurden im Jahr 2005 von den Vögeln mit der markanten Federhaube 80 Prozent weniger Exemplare gezählt als noch 1980.