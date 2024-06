Polizei und Feuerwehr haben am Dienstagnachmittag ein Kleinkind aus einem Auto in Hoyerswerda gerettet. Die Großmutter hatte den Einjährigen in den Kindersitz gesetzt und wollte selbst ins Auto steigen, sagte eine Polizeisprecherin. Aber: "Der gewitzte Junge betätigte zuvor die Fernbedienung und schloss sich selbst ein." Von außen sei er nicht zu motivieren gewesen, die Türen wieder aufzuschließen. In ihrer Not habe die Angehörige die Feuerwehr gerufen.