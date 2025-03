Ein sieben Jahre altes Kind ist bei Baggerarbeiten in Kamenz tödlich verunglückt. Der Junge sei am Sonnabend auf einem Privatgrundstück von einer Baumaschine erfasst worden, teilte die Polizei Görlitz am Sonntag mit. Demnach erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort starb. Der 54 Jahre alte Maschinenführer sowie die Kindsmutter seien medizinisch betreut worden.

Bildrechte: xcitepress/Thomas Baier