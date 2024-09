Ein zwölf Jahre alter Junge ist am Freitagnachmittag vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in Hoyerswerda gestürzt. Beim Sturz aus der 4. Etage eines Hauses in der Ferdinand-von-Schill-Straße verletzte er sich nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Ärzte und Rettungskräfte flogen ihn im Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.