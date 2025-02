Schirgiswalde-Kirschau Elfjähriger hantiert mit Böller und wird schwer verletzt

Ein Elfjähriger hat in Schirgiswalde-Kirschau mit einem Böller hantiert und sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, hatte der Junge den in Deutschland nicht zugelassenen Böller "Dum Bum" gefunden. Kurz nachdem der Elfjährige den Böller aus der Hand ließ, sei dieser explodiert. Ein Rettungshubschrauber brachte den Elfjährigen in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

In Sachsen haben in der Silvesternacht und danach mehrere Menschen schwere Verletzungen durch illegale Böller und Kugelbomben erlitten. Zwei Menschen kamen ums Leben.



Mitte Januar kam es in Leipzig zu einem besonders schweren Unglück. Ein Familienvater wollte auf einem Spielplatz vermeintlichen Müll von einer Tischtennisplatte räumen, als es zu einer Explosion kam. Unbekannte hatten eine Kugelbombe deponiert. Der 40-Jährige erlitt schwerste Verletzungen an den Händen und im Gesicht.