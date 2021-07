In Bautzen hat am Donnerstag das Oberlausitzer Kindermusikfestival begonnen. Nach der Erstauflage 2017 findet es zum zweiten Mal statt. Das Kindermusikfestival tourt bis Sonntag durch die gesamten Oberlausitz, um kleine und große Kinder mit auf eine musikalische Entdeckungsreise zu nehmen.

Zum Start gab es ein Mitmachkonzert unter freiem Himmel vor dem Steinhaus in Bautzen. Weitere Veranstaltungsorte sind unter anderem das TeLux Weißwasser, die Kulturfabrik Hoyerswerda, der Dorfkretscham Niederoderwitz und das Bildungsgut Schmochtitz. Zum Abschluss gibt es am 18. Juli einen Kinder-Mitmach-Tag in der Energiefabrik Knappenrode.