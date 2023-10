Bildrechte: MDR/Wiebke Müller

Oberlausitz Kleine Spreemäuse vor großem Umzug in frisch sanierte Kita

21. Oktober 2023, 09:00 Uhr

In Weißkollm in der Oberlausitz ticken die Uhren ganz anders beim Thema Bauen: Klagen andere Bauträger über Lieferprobleme, verteuerte Baustoffe und Bürokratie, ist der Kindergarten "Spreemäuse" in nur wenigen Monaten zum Schmuckstück saniert worden. Am Montag ziehen die 45 Kinder in das moderne und bunte Gebäude zurück. Für die Zeit des Kita-Umbaus rückten alle in einem Container zusammen. Die ersten Spielzeugkisten sind gepackt. MDR SACHSEN-Reporter haben die Kita besucht.