Kinder bestimmen Gestaltung mit

Es gießt an diesem Tag in dem Dorf. Im "Kindergarten", wie die Weißkollmer die Kita ihrer Spreemäuse nennen, wird gerade noch gearbeitet. Handwerker sind auf den hell beleuchteten Fluren und in den Zimmern zu sehen. Die Faschen rund um die Fenster sind schon bunt gemalert - mit welchen Farben, das durften die Kinder selbst entscheiden. Im Haupthaus der Alten Schulstraße 10 kommt keine Hektik auf, obwohl die frisch sanierte Kita noch nicht ganz glänzt. Im grauen Interims-Bau dahinter sieht das anders aus. Er erinnert an zwei nebeneinander stehende große Lkw-Container - nur mit Fenstern und Eingangstür am Giebel.

Kita-Leiterin, Frauenteam und Jan wuppen Kita-Alltag und beziehen Kinder ein

Dahinter wuselt Kita-Leiterin Dorit Richter durch den Gang. Sie und ihr Frauenteam, zu dem auch Jan gehört, sind in vorfreudiger Anspannung, als sich mitten in der Umzugswoche noch das MDR SACHSEN-Team ankündigt. "Bis Montag müssen wir den Umzug vom Container zurück in das frisch sanierte Haupthaus der "Spreemäuse" schaffen", sagt die Kita-Leiterin und muss eigentlich schon gleich weiter in eine der Gruppen. Dass dieser Satz jetzt so fällt, war für viele Weißkollmer noch vor wenigen Jahren undenkbar. Leiterin und die Eltern aus Weißkollm und den Anrainer-Gemeinden haben gemeinsam dafür gekämpft, dass die alte Schule aus dem Jahr 1912, nach der auch die Straße benannt ist, heute als frisch sanierter Kindergarten ein weiterer Lichtblick geworden ist. Bildrechte: MDR/Wiebke Müller

Aus einem der Container-Zimmer erklingt inzwischen das "Mäuselied", dazu spielt Erzieherin Jasmin Dutschmann auf der Gitarre, die Kinder sitzen währenddessen im Kreis auf blauen Matten. "Für die Kinder war es spannend, den Umbau mitzuerleben", so Richter. Die Baustelle liegt vor der Tür. Kindern wie Egon gefällt es im Container - trotz der beengten Verhältnisse, die Richter als herausfordernd beschreibt und im gleichen Atemzug sagt: "Sehr gut gefallen hat mir, dass wir hier ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl wieder neu entwickeln konnten. Alles spielt sich auf einer Ebene ab - vom Büro, über die Gruppenräume bis hin zu den Waschräumen. Wir sind alle miteinander. Und dieses familiäre Gefühl hat sich verstärkt." Egon und die anderen interessiert das Gerede der Erwachsenen wenig: "Hier haben wir neues Spielzeug!" freut sich der Kleine, während sich Paula aus seiner Gruppe auf das "bunte Haus" freut - also die frisch sanierte Kita.

Bildrechte: MDR/Wiebke Müller Sehr gut gefallen hat mir, dass wir hier ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl wieder neu entwickeln konnten. […] Wir sind alle miteinander. Und dieses familiäre Gefühl hat sich verstärkt. Dorit Richter Leiter VDK-Kita "Spreemäuse" in Weißkollm

Die Gemeinde und der Träger, der Sozialverband VDK, haben bei der Vollsanierung mitgezogen: "So wurde das Budget kaum überzogen und der Bauzeitplan eingehalten", betont Lohsas Bürgermeister Thomas Leberecht (CDU), der an diesem Tag die letzten Bauarbeiten noch einmal selbst unter die Lupe nimmt. Wie das geht, wo viele andere Projekte in einer Baukrise enden? "Indem sich mit den zahlreichen beauftragten Handwerkern aus der Gemeinde vieles auf kurzem Wege klären lässt", sagt der frisch wiedergewählte Bürgermeister.

Eltern kämpfen für die Sanierung

Auch die Eltern wurden bei Entscheidungen einbezogen und haben sich selbst eingebracht, sagt die Elternbeiratsvorsitzende Mareike Schuster. Ihre drei Kinder waren oder sind alle "Spreemäuse". Aktuell ist das dritte und jüngste Kind noch in der VDK-Einrichtung. Als Eltern die fehlende Fußbodenheizung für den Krippenbereich in der Bauplanung bemängelten, sei diese nach einem Gespräch mit dem Bürgermeister nachträglich eingeplant worden. Für Schuster befördert die Kita-Sanierung den Zusammenhalt im Dorf "nachdem es längere Zeit Gerüchte gab, die Kita würde schließen".

Eltern haben die fehlende Fußbodenheizung für den Krippenbereich in der Bauplanung bemerkt. Nach einem Gespräch mit dem Bürgermeister wurde diese nachträglich mit eingeplant. Mareike Schuster Elternbeiratsvorsitzende Kita "Spreemäuse"

Bildrechte: MDR/Wiebke Müller

Schuster war es auch, die an den Gemeinderatssitzungen zur Kita teilnahm. Dort habe sie wegen der Bewilligung der Fördermitteln nachgehakt. "Ohne die Fördergelder wäre das alles nicht zu stemmen gewesen", betont auch Annekathrin Rossner vom Elternbeirat der "Spreemäuse". Als Fachgruppenleiterin für Schulen und Soziales bei der Stadtverwaltung Hoyerswerda habe sie zudem einen beruflichen Draht zum Kita-Träger der "Spreemäuse".

Bildrechte: MDR/Wiebke Müller

Gemeinde zahlt für Interims-Container

Kitas sind für die Gemeinde ein wichtiger "weicher Standtortfaktoren", betont Bürgermeister Leberecht, als er durch die frisch sanierten Waschräume des Haupthauses geht. Es gebe die Grundsatzentscheidung, alle vier Kitas in Lohsa zu erhalten. Finanziell eine fordernde Aufgabe für die zweitgrößte Flächengemeinde Sachsens mit ihren 15 Ortsteilen. Leberecht zufolge flossen neben den rund 600.000 Euro Bundesfördermitteln weitere 115.000 Euro aus dem laufenden Gemeindehaushalt für den Interims-Container ins Projekt. Für die Gemeinde war das ein finanzieller Kraftakt, aber wichtig, so Leberecht, um die Kinder in der Bauphase weiter in Weißkollm betreuen zu können.

Bildrechte: MDR/Wiebke Müller

Ralph Beckert als Landeschef des Sozialverbandes VdK hat die Sanierung von Chemnitz aus und mit der Leiterin Dorit Richter in Weißkollm begleitet. Seit dem Jahr 2022 ist der VDK Träger aller vier Kitas in Lohsa. Der Sozialverband habe mit der Gemeinde einen Sanierungsplan erarbeitet. "Mit der Sanierung wurden die Voraussetzungen geschaffen, um in Weißkollm auf Dauer den Kindern ein gemeinsames Spielen, Lernen und Aufwachsen unter idealen Bedingungen zu ermöglichen", lobt Beckert nun das Ergebnis, das vor Ort umgesetzt wurde. Laut der Kita-Leiterin sind die Anmeldezahlen trotz der Bauphase sehr gut. Für das Jahr 2024 sei die Kita schon voll. "Erst 2025 gibt es wieder freie Plätze".

Vorfreude steigt: Nachmittag der offenen Tür im Dezember geplant