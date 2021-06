Der Wohnkomplex 1 liegt in der Neustadt von Hoyerswerda. Seine Wohnblocks wurden vornehmlich für die Arbeiter der "Schwarzen Pumpe" erbaut. Grundsteinlegung war am 15. Juni 1957. Und zum Baubeginn lebten in ganz Hoyerswerda rund 12.000 Menschen. So wie das Gaskraftwerk "Schwarze Pumpe" ab 1959 wuchs und mehr und mehr Elektroenergie lieferte, so wuchs auch die Bevölkerung der Stadt in der Lausitz. Anfang der 1980er Jahre lebten mehr als 70.000 Menschen hier, und Hoyerswerda galt als eine der kinderreichsten Städte der DDR. Nach dem Niedergang und der beginnenden Stilllegung der Braunkohleförderung zogen die meisten von ihnen weg. Heute wohnen in der ganzen Stadt noch knapp 32.000 Leute. Damit gehört Hoywoy, wie es von seinen Einwohnern liebevoll genannt wird, zu den am schnellsten und am stärksten schrumpfenden Kommunen Sachsens.

Die Neustadt in Hoyerswerda Bildrechte: Nick Jantschke