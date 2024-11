Der Sächsische Förderpreis für Kunst und Demografie ist am Donnerstag an den TanzArt e.V. aus Schirgiswalde-Kirschau verliehen worden. Wie das Sächsische Ministerium für Kultur und Tourismus mitteilte, wurde der Verein für das Tanztheaterstück "Indian Masala II" ausgezeichnet. Dieses habe die Jury mit dem Ansatz überzeugt, den Menschen in der Region indische Kultur näher zu bringen.