Reinigungsmittel Gestörte Lieferketten sorgen für Probleme bei Abwasserreinigung in Hoyerswerda

Ein Reinigungsmittel, das in Kläranlagen eingesetzt wird, ist wegen der gestörten Lieferketten nur noch schwer zu bekommen. Ein Problem ist die fehlende Chemikalie unter anderem für die Versorgungsbetriebe in Hoyerswerda. Naturschutzverbände schlagen deshalb Alarm. Sie sehen das Leben in Flüssen und Seen in Gefahr.