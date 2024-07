"Nun stehen wir an einem Punkt, an dem unvermeidlich das Ende des Klosters der Klarissen von der Ewigen Anbetung in Bautzen bevorsteht", heißt es in einem Abschiedsbrief der Nonnen. Sie beklagen darin, es nicht geschafft zu haben, die Konflikte, die zum Bruch führten, zu lösen. "Wir stehen hier in der bitteren Erfahrung der Armut des Scheiterns." Trotz zahlreicher Bemühungen gebe es keine gemeinsame Zukunft. Der Wunsch, mit dem Konvent an zwei Orten zu leben, habe nicht umgesetzt werden können.