Die Montagebänder laufen wieder, Industrieroboter bohren, fräsen und schrauben ununterbrochen. Doch nicht alles können die Automaten übernehmen, denn ihnen fehlt das Fingerspitzengefühl. Ein fitter Kopf samt Kreativität, gute Augen, flinke Hände und eine solide Ausbildung sind deshalb bei TDDK in Straßgräbchen gefragt, um am Tag mehr als 20.000 Klima- Kompressoren für alle namhaften Autohersteller von Alfa bis Volvo herstellen zu können.

Der Klimakompressoren-Hersteller TDDK in Straßgräbchen produziert seit 2.000 in der Oberlausitz. Fast 1.000 Mitarbeitende hat das Unternehmen.

Kreativität ist also gefragt, um die Produktion am Laufen zu halten. Auch deshalb wurde im Werk mithilfe eines mobilen Impfteams die Aktion "Geimpft in den Urlaub gestartet" begonnen. Angestrebt wird, dass bis Ende Juli etwa zwei Drittel der Belegschaft geimpft sind.

Nicht nur das Impfen direkt am Arbeitsplatz ist ein neuer Trend in Straßgräbchen, sondern auch seit einem Monat ein Klima-Kompressor für Elektroautos. Allerdings würden pro Woche nur 1.000 Stück hergestellt, sp Juhnke. Den größten Anteil machten weiterhin die Kompressoren für die Verbrenner aus. Und das werde auch in den kommenden Jahren so bleiben.