Wasserkraft hat 2021 rund vier Prozent unseres Stroms ausgemacht. Vom Gesetzgeber werden Wasserkraftwerke mit einer Leistung von weniger als 500 Kilowatt gefördert. Darüber wurde noch dieses Jahr heftig gestritten, die Bundesregierung hatte Pläne, dies zu ändern, beließ es dann aber dabei. Umweltschützern ist das ein Dorn im Auge. Joachim Schruth vom Naturschutzbund Sachsen kämpft schon seit über zehn Jahren gegen die Wasserkraftanlagen: "Die Hauptargumente sind, dass zu viel Wasser in die Mühlgräben fließt, im eigentlichen Fluss, in der sogenannten Ausleitungsstrecke, viel zu wenig Wasser verbleibt und dass sich vor dem Wehr Sedimente absetzen." Der Gewässerboden verschlamme so, sagt der Naturschützer. Fischaufstiegstreppen, soweit überhaupt vorhanden, würden dadurch unbrauchbar. Schruth sieht in den Anlagen auch eine Gefahr für den Artenreichtum der Flüsse: "Viele Tiere kommen in den Turbinen zu Tode und werden dort gehäckselt." Derzeit gibt es rund 7.800 dieser kleinen Wasserkraftanlagen.