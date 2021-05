Die Behindertenwerkstatt St. Michael in Panschwitz-Kuckau ist nur einen Steinwurf vom Kloster St. Marienstern entfernt. 130 Menschen mit Behinderung arbeiten hier in unterschiedlichen Bereichen - unter anderem in der Tischlerei, in der Keramikwerkstatt, in der Klosterbäckerei und in der Montage. Arbeit gebe es genug, sagt Gruppenleiter Benno Hoffmann. So bekommt die Werkstatt Nägel, Schrauben oder Dübel geliefert. Diese würden von den Menschen mit Behinderung abgewogen und danach verpackt.

Das "Floriansfeuer" ist der Renner aus der Behindertenwerkstatt in Panschwitz-Kuckau. Die Feuerschale wird hin und wieder auch nach Übersee verkauft. Bildrechte: MDR/Jens Czerwinka