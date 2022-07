Zudem gebe es eine neue Steuergesetzgebung für Kommunen. Deshalb würde ab 2023 für den Sportbund eine Umsatzsteuer von 80.000 Euro fällig werden. "Diese Summe, die den Haushalt extra belastet hätte, wollte eine Mehrheit des Stadtrats dann am Ende nicht bezahlen", so Ruban-Zeh.

Nicht rütteln will der Oberbürgermeister an den beiden bisherigen Sportbund-Kindertagesstätten "Wirbelwind" und "Sausewind". Die auf Sport und gesunde Ernährung fußenden Einrichtungen sollen fortgeführt werden. Beim Jahnstadion und dem Sportforum, beide ebenfalls verwaltet vom Sportbund, gebe es bereits ein Übernahme-Angebot. Von wem wollte Ruban-Zeh nicht sagen.

Um den Aufgaben des Sportbundes nun auch innerhalb des Rathauses gerecht zu werden, stünde "Manpower bereit". Man habe "ganz viele Prozesse digitalisiert", so gebe es unter anderem ein "Tool zur künftigen Sportstättenvergabe: Da kann man sich bei Bedarf eintragen. Wir üben das", so der Oberbürgermeister.

"Sehr freuen" würde er sich über eine Fortführung des Triathlons "Knappenman". Nachdem der Veranstalter, der Sportbund Lausitzer Seenland, das größte Sportereignis in der Region in diesem Jahr abgesagt hat, suchen der Landkreis Bautzen und die Gemeinde Lohsa eine Lösung für das kommende Jahr. Laut Vize-Landrat Udo Witschas gab es bereits Gespräche, damit der "Knappenman" 2023 wieder an den Start gehen kann.

So sei die Gründung eines Trägervereins denkbar, der die Aufgaben übernehmen könne. Außerdem gebe es sehr viele Unterstützungsangebote. Der Triathlon sollte eigentlich Ende August am Dreiweiberner See stattfinden, dem Sportbund war das finanzielle Risiko aber zu groß. Der Dachverband der Sportvereine in und um Hoyerswerda mit 44 Vereinen und 6.143 Mitgliedern plant nach einer Änderung der Sportförderrichtlinie der Stadt seine Auflösung. Diese soll in einer außerordentlichen Generalversammlung am 17. August beschlossen werden.