Dass die Stadtverwaltung so auf die Tube drückt, sorgt beim Sportbund für Ärger und Entrüstung. Der Auflösungsbeschluss bedeute nicht, dass der Verein nicht mehr existiert. "Er befindet sich lediglich in Abwicklung", betonte Hagen Döhl, der als Rechtsanwalt mit der Liquidierung des SBLS betraut wurde.

Im Gegensatz zu den Kindergärten brauche man für die ordnungsgemäße Übergabe der Stadien viel mehr Zeit, so der Rechtsanwalt. Der Verbleib von Inventar und Maschinen müsse geregelt werden, sowie die Frage, wie getätigte Aufwendungen beglichen werden. So etwas könne man nicht übers Knie brechen, sagte Döhl. "Wir gehen davon aus, dass diese Dinge bis Ende 2023 geregelt werden." So lange seien die beiderseitigen Vertragspflichten aus dem Pachtvertrag noch zu erfüllen. An diesem Freitag setzen sich die beiden Parteien - die Stadt und der SBLS - mit ihren unterschiedlichen Sichtweisen wieder an den Verhandlungstisch.