Am Knappensee hat das Sächsische Oberbergamt die Sperrzone am Ostufer erweitert. Das gesperrte Gebiet reicht jetzt bis an die Kreisstraße zwischen Koblenz und Knappenrode heran. Dort könnten geotechnische Gefahren nicht ausgeschlossen werden, begründet das Bergamt diese Maßnahme in einer neuen Allgemeinverfügung . Der Aufenthalt in dem Bereich sei lebensgefährlich. Deshalb lässt das Bergamt den erweiterten Sperrbereich umzäunen und Warnschilder aufstellen.

Anlass für all den Aufwand ist eine Rutschung im März dieses Jahres. Bei Sanierungsarbeiten am Knappensee waren am Ufer bei Koblenz mehr als eine Million Kubikmeter Erdmasse in den See gerutscht. Seitdem ruhen die Sanierungsarbeiten in diesem Bereich. Erst im Frühjahr 2022 soll entschieden werden, wie es dort weitergeht.