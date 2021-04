Den 11. März werden Anwohner und Bungalowbesitzer so schnell nicht vergessen. Eine etwa 1.50 Meter hohe Flutwelle überrollte am Vormittag die Bungalowsiedlung bei Groß Särchen, ausgelöst durch eine gewaltige Rutschung am Ostufer zwischen Koblenz und der Siedlung Knappenhütte. Die Fachleute sprachen von einem sogenannten Setzungsfließereignis. Der gesamte Uferbereich auf einer Breite von 500 Metern mit einer Tiefe von 200 Metern verschwand im Knappensee. Teile des Waldes auf der angrenzenden Halde rutschten ebenfalls ab. Dabei standen die Sanierungsarbeiten am Knappensee vor dem Ende, denn in einem Jahr sollte der See wieder für die touristische Nutzung frei gegeben werden.