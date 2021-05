Im März war an dem See im Landkreis Bautzen das Ufer auf 500 Metern Länge abgegangen. Ungefähr eine Million Kubikmeter Erdreich geriet ins Rutschen. Augenzeugen berichteten von einer 1,50 Meter hohen Schwallwelle. Auf der schräg gegenüberliegenden Seeseite wurden einige Gebäude beschädigt. Die Ursache für den Erdrutsch ist nach wie vor nicht geklärt. Vermutlich wurde er von Sanierungsarbeiten im Uferbereich ausgelöst, bei denen unter anderem Kippenmaterial abgetragen wurde. Zu dieser Einschätzung sind Experten des sächsischen Oberbergamtes gekommen.

An dem See laufen schon seit 2014 Sicherungsarbeiten des Bergbausanierers LMBV. Auch am Tag des Erdrutsches wurde an dem Gewässer gearbeitet, allerdings an einer anderen Stelle. Rund 80 Prozent des Ufers gelten bereits als gesichert. Die abgerutschte Stelle gehört nicht dazu.