Kohleausstieg in der Lausitz schon 2030 - Sachsens SPD-Vorsitzende Kathrin Michel hat den Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP verteidigt. In einem Gespräch mit MDR SACHSEN sagte sie, sie hätte sich gewünscht, dass der Kohleausstieg auf 2038 festgeschrieben bleibe. Deshalb sei sie froh, dass vor dem Ausstiegsdatum 2030 das Wort "idealerweise" stehe.

Man könne das schaffen, wenn man seine Hausaufgaben mache. Und die seien in dem Vertrag geregelt. Michel wies Vorwürfe von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer zurück, keine Ideen für die schnellere Energiewende zu haben. "Der Knackpunkt sind die Erneuerbaren Energien. Und da müssen wir ungeheuer viel Fahrt aufnehmen." Dafür müssten Gesetze und auch Vorschriften geändert werden, so Michel. "Wir müssen viel, viel schneller werden im Bauen. Ich sag mal so, da ist Sachsen nicht gerade ein rühmliches Beispiel dafür. In der Vergangenheit waren wir sehr langsam im Ausbau der Erneuerbaren Energien."