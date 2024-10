Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

"Flucht" aus der Urlaubsbetreuung Kater Gerry läuft 40 Kilometer allein von Dresden nach Königsbrück

22. Oktober 2024, 11:43 Uhr

Ein Ehepaar aus Dresden lebt den Sommer über in einer Gartenanlage in Königsbrück. Dort nimmt es sich eines verwahrlosten Katers an und schließt ihn in ihr Herz. Als das Paar in den Urlaub fliegt, passt eine Enkelin in Dresden auf Kater Gerry auf. Doch der läuft weg. Mehr als zwei Wochen sucht die Familie verzweifelt. Dann gibt es ein erstaunliches Happy End, das die Familie zu Tränen rührt.