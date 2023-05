Die Königsbrücker Heide soll Deutschlands erstes Wildnisgebiet nach den Standards der International Union for Conservation of Nature (IUCN) werden. Das kündigte Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) aus Anlass des Internationalen Tages der Artenvielfalt an.



"Hier ist in den letzten Jahrzehnten ein einzigartiger ökologischer Schatz entstanden", sagte er. "Wenn wir die Königsbrücker Heide als Wildnisgebiet ausweisen, geben wir unzähligen Arten eine Lebensversicherung. Zugleich lernen wir hier viel Neues über biologische Prozesse."