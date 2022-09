Nach zweieinhalb Monaten Schließzeit öffnet am Freitag wieder die Körse-Therme in Kirschau bei Bautzen. Das Bad mit Saunawelt und Solebecken musste wegen Personalmangels Anfang Juli schließen. Dieses Problem sei jetzt behoben, sagte Hagen Israel vom Zweckverband Körse-Therme. Vor allem könne jetzt wieder Personal in der Körse-Therme eingesetzt werden, das im Sommer Freibäder betreut hatte. Deshalb könne das Schwimmbad auch zu den regulären Öffnungszeiten zurückkehren.