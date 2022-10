Kostendruck und alte Technik Körse-Therme in Kirschau schließt zum Jahresende

In den vergangenen zwei Jahren musste die Körse-Therme in Kirschau immer wieder dichtmachen. Zunächst wegen Corona, später weil Personal fehlte. Schon davor war das Schwimm- und Freizeitbad für die Kommunen ein Minusgeschäft. Die Modernisierung des Bades und der Einstieg des Landkreises Bautzen in die Finanzierung des Betriebs schien die Lösung zu sein. Doch beides ist in weite Ferne gerückt.