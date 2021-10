Die ersten Badegäste warteten schon eine halbe Stunde vor der offiziellen Eröffnung am Eingang der Körse-Therme in Kirschau. Vor ihnen konnten bereits die Schulkinder endlich wieder die Schwimmbecken für das Schulschwimmen nutzen. Anderthalb Jahre war das nicht möglich. Damals, im Frühjahr 2020, musste das Bad wegen der Corona-Pandemie schließen. Durch die fehlenden Einnahmen verschärfte sich aber dessen finanzielle Schieflage, sodass der Körse-Therme schon die komplette Schließung drohte. Doch nach vielen Gesprächen und Verhandlungen scheint der Weiterbestand der Einrichtung gesichert, deutliches Zeichen ist die Wiedereröffnung am 1. Oktober.

Wegen der Corona-Pandemie müssen die Badegäste noch einige Einschränkungen hinnehmen. So ist die Zahl der Besucher auf 200 begrenzt, es gilt die 3G-Regel. Auch einige Angebote wie der Dampfraum sowie das Brechelbad müssen geschlossen bleiben. Trotzdem klingelt an diesem 1. Oktober häufig das Telefon. Alle möchten wissen, ob sie sich angesichts der begrenzten Gästezahl einen Platz im Bad reservieren kann. Das sei jedoch aus technischen Gründen leider nicht möglich, lautet die Antwort der Badmitarbeiter.

Nach dem gelungenen Neustart müssen nun noch die finanziellen Probleme des Bades gelöst werden. Es wird von mehreren Gemeinden betrieben, die sich im Zweckverband Körse-Therme zusammengeschlossen haben. Die anstehende Sanierung wird schätzungsweise 15 Millionen Euro kosten. Um den Weiterbetrieb des Bades und die Sanierung zu sichern, will der Landkreis Bautzen dem Zweckverband beitreten. Diesem Schritt müssen die Kreisräte aber noch in den kommenden Wochen zustimmen.

Außerdem will der Landkreis demnächst einen entsprechenden Fördermittelantrag einreichen, kündigte Vizelandrat Udo Witschas am Freitag an: "Anhand der Vorgespräche gehen wir davon aus, dass wir im nächsten Jahr einen positiven Bescheid bekommen werden." Wenn alles gut geht, könnte also 2023 gebaut werden und die Körse-Therme im Herbst 2024 rundum erneuert wieder öffnen.