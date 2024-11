Für die Körse-Therme in Kirschau gibt es eine Zukunft. Am Mittwochabend hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) höchstpersönlich für die Sanierung des Gesundheitsbades im Oberlausitzer Bergland einen Fördermittelbescheid des Freistaates über knapp 19 Millionen Euro überreicht. Den nahm mit Erleichterung der Bürgermeister von Schirgiswalde-Kirschau, Sven Gabriel (FDP), in Empfang.