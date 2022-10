Für seine Recherche war Ginsburg auch mit Rechtsextremen unterwegs, die nach Bautzen gezogen sind, um die dortige rechte Szene zu unterstützen und auszubauen. Obwohl die sächsische Kreisstadt öfter in seinem Buch erwähnt wird, warnt Ginsburg vor einer Pauschalisierung: "Es ist so, dass natürlich in einer Stadt wie Bautzen oder überhaupt in der Provinz diese Menschen ein bisschen ungenierter in der Öffentlichkeit auftreten können. Das heißt aber nicht, dass es mehr sind. Dieses Gedankengut gibt es überall."