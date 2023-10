Die Krabatmühle in Schwarzkollm will die Festspiele auf dem Mühlenhof in Zukunft eigenständig ausrichten. Tobias Zschieschick, Geschäftsführer des Kulturzentrums Krabatmühle, bestätigte am Donnerstag, man habe den Vertrag mit dem bisherigen Veranstalter nicht verlängert. Bisher hatte eine Dresdner Eventagentur das Festival organisiert. Die Entscheidung hätten Förderverein und Aufsichtsrat des Kulturzentrums einstimmig getroffen, so Zschieschick.