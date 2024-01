Der Erlebnishof Krabat-Mühle Schwarzkollm ist erweitert worden: Ab Februar sollen Gäste dort in Ferienhäusern übernachten. Drei der fünf Häuser haben eine Fläche von 60 Quadratmetern und sind für bis zu vier Gäste vorgesehen. Zwei 90 Quadratmeter große Häuser haben Schlafplätze für sechs Personen.

In das Projekt haben die Wohnbaugesellschaft Hoyerswerda und die Krabat-Mühle Schwarzkollm gGmbH gemeinsam mehr als eineinhalb Millionen Euro gesteckt. Die Ferienwohnungen würden dazu beitragen, "dass die Besucher aus der Ferne länger in unserer Region verweilen", sagte Tobias Zschieschick, Geschäftsführer des Kulturzentrums Krabatmühle.

Es handelt sich bei der Krabatmühle in Schwarzkollm um einen Nachbau der in der Krabat-Sage vorkommenden "Schwarzen Mühle". 60.000 Menschen besuchten im vergangenen Jahr das Kulturzentrum. Jährlich im Juli finden dort die Krabat-Festspiele statt. Der Kartenvorverkauf für die "Krabat Saga", wie die Festspiele ab diesem Jahr heißen, beginnt am 5. Februar.