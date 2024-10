So gibt es zum Beispiel am heutigen Dienstag im Sorbischen Museum in Bautzen eine Familienführung zu Krabat mit Bastelangebot, Am Mittwoch geht es in der Schrotholzscheune in Bergen um "Tradition, Kräuter und Lutkis", also die kleinen Wesen aus der Lausitzer Sagenwelt. Und am Sonntag gibt es zum Abschluss eine Wanderung durch den Steinbruch von Miltitz (Ortsteil von Nebelschütz).