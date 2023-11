Inhaltlich soll es nächstes Jahr wieder zurück zu den Wurzeln gehen, zur Ursprungssage: wie also Krabat an die Schwarze Mühle gekommen ist und wie er den Schwarzen Müller bezwingt. Arbeitstitel sei "Im Anfang war das Licht", verrät Produktionsleiter Anton Fuchs: "Ein großer Schwerpunkt liegt natürlich wieder auf dem sorbischen Brauchtum und der Tradition." Ein großes Highlight werde eine sorbische Hochzeit sein, die im Stück gefeiert werden soll.

Das Textbuch schreibt den Angaben zufolge Michael Kuhn, der auch Regie führt. Das hat er auch schon bei den letzten Krabatfestspielen getan - da setzt die Krabatmühle also auf Bewährtes. Auch Steffen Urban als August der Starke werde wieder mit dabei sein.

Außerdem sollen zwei neue Schauspielerinnen das Team verstärken - denn die Krabat-Saga will auch weiblicher werden. Mit an Bord kommt den Angaben zufolge unter anderem Cornelia Drese, die viele Jahre in Hamburg auf der Musical Bühne stand. Denn - auch das ist neu - es soll live gesungen werden.