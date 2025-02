Der Kartenvorverkauf für die Krabat-Saga in Schwarzkollm läuft trotz Server-Panne weiter. Das bestätigte Anton Fuchs vom Projekt auf Anfrage von MDR SACHSEN. Am 10. Februar war der Server bei Vorverkaufsstart in die Knie gegangen. Grund war die hohe Nachfrage nach Karten für die Vorstellungen. Einen Hackerangriff könne die Software-Firma definitiv ausschließen, sagte Fuchs.

Vermutlich in der kommenden Woche soll der Online-Vorverkauf erneut starten, sagte Fuchs. Bis dahin laufe der Kartenverkauf noch auf althergebrachte Weise über Telefon oder per E-Mail. Das Telefon sei zwischen 10 und 16 Uhr besetzt. Pro Tag würde um die 150 Karten auf diesem Weg verkauft. Die Kunden erhielten zunächst eine Rechnung und nach deren Begleichung die Karten. Zudem seien bereits am 6. Februar 1.200 Karten bei einer einmaligen Verkaufsaktion vor Ort verkauft worden.



Von den insgesamt 15.600 Eintrittskarten für diese Saison stünden noch etwa 4.500 zur Verfügung, sagte Anton Fuchs, der auch als Schauspieler bekannt ist. Einige Termine, insbesondere am Wochenende, seien allerdings bereits ausverkauft.