In Schwarzkollm hat am Montag der Kartenvorverkauf für die neue Krabat-Saga begonnen. Dafür sind die Veranstalter einen ungewöhnlichen Weg gegangen. Weil in den vergangenen Jahren vor allem ältere und nicht so Internet-affine Besucher beim Online-Vorverkauf leer ausgegangen sind, wurden die ersten Tickets dieses Mal ganz analog vor Ort verkauft.