Morgen startet der Vorverkauf für die Krabat-Festspiele in Schwarzkollm. Insgesamt stehen rund 12.000 Tickets für 15 Aufführungen zur Verfügung. Sie können online über die Internetseite der Festspiele bereits ab 9 Uhr gekauft werden, 10 Uhr ist es dann auch telefonisch möglich, teilten die Veranstalter mit. In den vergangenen Jahren war die Nachfrage oft so groß, dass die Server in die Knie gingen. Deshalb wurde diesmal ein Dienstleister mit dem Verkauf der Karten beauftragt. Damit ist auch die Einführung eines digitalen Ticketsystems verbunden. Wer online bucht, bekommt Rechnung und Tickets per Mail zugesandt. Aber auch eine Buchung per Telefon ist weiterhin möglich.