Der Kreistag des Landkreises Bautzen kommt heute in Hoyerswerda zusammen. Die rund 100 Abgeordneten des Bautzener Kreistages wollen sich in der Lausitzhalle mit dem Doppel-Haushalt für die Jahre 2021 und 2022 befassen. Der Landkreis Bautzen plant in diesem Jahr Ausgaben von rund 515 Millionen Euro. Im kommenden Jahr sind rund 522 Millionen angedacht. Mit diesem Geld sollen die laufenden Kosten gedeckt werden. Hinzu kommen in diesem Jahr 77 Millionen Euro für Investitionen, im nächsten Jahr rund 66 Millionen.

Für einen ausgeglichenen Haushalt muss der Landkreis auf sein Erspartes zurückgreifen. Die Rede ist von 38 Millionen Euro. Einige Oberbürgermeister sehen das allerdings skeptisch. So kritisierte der Bautzener OB Alexander Ahrens den aktuellen Haushaltsentwurf. Damit werde der Landkreis seine kompletten Rücklagen aufbrauchen, schrieb Ahrens in einem offenen Brief an Landrat Michael Harig. Auch Radebergs Oberbürgermeister Gerhard Lemm spricht von einer ernsten Lage. Für die kommenden Jahre käme der Landkreis gerade noch so über die Runden, wenn alles Ersparte eingesetzt werde. Danach wäre Ebbe in der Kasse und ein genehmigungsfähiger Haushalt nicht mehr möglich, selbst wenn die Kreisumlage erhöht werde.