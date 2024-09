Frank Peschel von der AfD ist am Montagnachmittag zum stellvertretenden Landrat in Bautzen gewählt worden. In der Kreistagssitzung stimmten nach MDR-Informationen 52 Abgeordnetet für Peschel. Die Gegenkandidatin und Bürgermeisterin von Pulsnitz, Barbara Lüke kam auf 27 Stimmen.

Bildrechte: MDR/Lutz Günther