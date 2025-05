Im Streit um einen Windpark in einem Waldgebiet bei Lohsa wollen die Gemeinderäte jetzt den städtebaulichen Vertrag zwischen dem Bauherren und der Gemeinde Lohsa überprüfen lassen. "Der Vertrag sollte auf mögliche Verfahrensfehler eingesehen werden", erklärte Udo Steglich (Linke) in der Gemeinderatssitzung. Geprüft werden solle ebenfalls, wie der Gemeinderat damals in die Erarbeitung und Bestätigung des Vertrages eingebunden war. Über das Ergebnis soll in der Ratssitzung im Juni informiert werden.