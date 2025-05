Im WK 1 in Hoyerswerda ist seit diesem Wochenende wieder der beliebte Kiosk offen. Er strahlt in Postgelb mit neuem Namen, nämlich "Treff Eins". Die neuen Besitzer, Sandra und Barnabas Krizsó, verkaufen im einstigen Zeitungskiosk künftig Softeis, Hotdogs und Kaffee in allerlei Varianten. In den zurückliegenden Wochen haben sie den denkmalgeschützten Kiosk saniert und neu eingerichtet.