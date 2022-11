Regine-Hildebrandt-Preis Der Regine-Hildebrandt-Preis wird von der SPD vergeben. Die Partei würdigt mit diesem Preis Projekte, die in besonderem Maße für die Werte der 2001 gestorbenen Sozialdemokratin und brandenburgischen Sozialministerin Regine Hildebrandt stehen. Da die mit einem Festakt verbundene Preisverleihung in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt ausgefallen ist, sind am Wochenende gleich drei Preisträger-Jahrgänge ausgezeichnet worden. Regine Hildebrandt wurde 1941 in Berlin geboren und war unter anderem ab 1990 Sozialministerin in Brandenburg. Sie war für ihr Eintreten für sozial Schwache und ihre klaren Worte bekannt. Der Preis wird ihr zu Ehren jährlich an ihrem Todestag, dem 26. November, verliehen. Deutsche Presseagentur

Die Kulturfabrik Hoyerswerda wurde 1994 gegründet. Sie zählt nach eigenen Angaben 79 aktive und 59 Fördermitglieder. Zu ihrem Programm gehören unter anderem Kino- und Konzertveranstaltungen, Workshops, Kunstprojekte und Diskussionsrunden. In den Jahren 2014 und 2018 erlangte die Kulturfabrik mit dem Projekt "Eine Stadt tanzt" große Aufmerksamkeit. Dabei wirkten mehr als 70 Bürger mit, die sich tänzerisch mit den Problemen und zugleich Zukunftsperspektiven ihrer Stadt auseinandersetzten.



An diesem Wochenende wurde zum nunmehr 25. Mal die "Hoyschrecke" in der Kulturfabrik verliehen - ein Preis für Liedermacher in Erinnerung an den verstorbenen Musiker Gerhard Gundermann. Dabei werden neben dem Jurypreis auch ein Publikumspreis und ein Preis für die offene Bühne verliehen.



Vor drei Jahren bot die Kulturfabrik Raum, um das Thema der in der DDR in Hoyerswerda lebenden Gastarbeiter aus Mosambik in die Öffentlichkeit zu bringen. Für Kinder und Jugendliche werden zahlreiche Medien- und Kunstprojekte angeboten. 2019 erarbeitete die Kufa eine Stadtrallye, um die Jüngsten für die Geschichte und Besonderheiten ihrer Stadt zu begeistern.